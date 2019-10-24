Парижский суд отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд в пользу Ощадбанка

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Парижский Апелляционный суд отклонил ходатайство РФ о приостановке принудительного исполнения решения международного арбитража от 26 ноября 2018 года о компенсации убытков украинского Ощадбанка в связи с утратой активов в Крыму.

Согласно сообщению Ощадбанка, суд огласил такое решение по результатам заседания 8 октября 2019 года. "Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред. (. . .) Российская Федерация в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом", - говорится в сообщении.

По информации Ощадбанка, судья отклонил заявление РФ, сочтя, что приведенные Москвой аргументы являются безосновательными и необоснованными. Суд отметил, что требования о приостановлении принудительного исполнения решения следует оценивать исходя из конкретных обстоятельств дела и, соответственно, ссылки на абстрактные или гипотетические основания, которые были приведены Россией, являются недопустимыми.

Апелляционный суд указал, что риск того, что права РФ будут поставлены под угрозу из-за попытки принудительного исполнения судебных решений в отношении тех ее активов, которые пользуются иммунитетом от принудительного исполнения, не является достаточным основанием для приостановления принудительного исполнения. Вопрос принудительного исполнения, в том числе за счет активов, которые могли бы пользоваться иммунитетом, является делом исключительно местных судов в каждой отдельной юрисдикции.

Кроме того, судья отметил, что риск обращения взыскания на суверенное имущество не может оправдать приостановление исполнения арбитражного решения. Судья указал, что принудительное исполнение решения не поставит под угрозу финансовое положение страны и что Ощадбанк, который является надежным коммерческим банком, не подвергает риску возможное возвращение средств в случае отмены решения.

Как сообщалось, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,3 млрд. Об иске Ощадбанка к России стало известно летом 2015 года. Год спустя сообщалось, что банк хочет отсудить более $1 млрд компенсации, которая включает стоимость потери активов в Крыму, бизнеса, а также проценты.

Ощадбанк по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных отделения.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.