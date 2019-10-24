Песков объяснил, в чем польза от списания РФ долгов африканских стран на $20 млрд

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия, списав африканским странам многомиллиардные долги, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", - сказал он журналистам в четверг вечером.

По его словам, "долги эти эфемерные, невозвратные, зато сейчас расчистилось целое поле". "Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", - продолжил Песков.

Пресс-секретарь президента также раскритиковал "околоэкспертных специалистов", недовольных списанием долгов африканских стран. По его словам, списание долгов произошло давно, "это не результат последних нескольких дней". Он напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, Россия тогда к этой инициативе присоединилась.

"Потом в 2006 году было постановление правительства, и тогда эти долги были списаны. Но это были невозвратные долги. То есть их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратные", - продолжил он.

Говоря об отличии нынешнего сотрудничества России с Африкой от времен СССР, Песков пояснил, что в то время оно не имело под собой экономической подоплеки и основывалось только на идеологии.

О списании Россией долгов африканским государствам объявил в минувшую среду, 23 октября, президент РФ Владимир Путин.

"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. В настоящее время общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд", - заявил российский лидер.