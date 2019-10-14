В Киеве заявили о "сложных компромиссах" для урегулирования ситуации в Донбассе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Выполнение договоренностей в Минском формате, в том числе "формулы Штайнмайера", не может быть односторонним компромиссом со стороны Киева, от России ожидают встречных шагов, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сделаны определенные шаги, они не легкие для Украины. Мы понимаем, что ожидаются сложные компромиссы, что вызывает недопонимание у общественности. Мы должны пройти свою часть сложного пути, ожидая, что мы принесем мир Украине", - сказал Пристайко в Люксембурге по итогам встречи с коллегами из стран-членов ЕС.

По его словам, все европейские министры на этой встрече говорили, что "формула Штайнмайера" предусматривает введение особого статуса для отдельных районов Донбасса только после выборов на территориях в этом регионе, которые не контролирует Киев. Эти выборы выборы должны соответствовать "высоким стандартам ОБСЕ", они также не могут проходить, когда в регионе присутствуют иностранные военные формирования, отметил Пристайко.

По его словам, в ЕС "поддерживают Украину в том, что это не должно быть односторонним компромиссом со стороны Украины", и Россия должна "выполнить свою часть работы".

Министр считает, что ему "удалось объяснить министрам, что конкретно хочет достичь президент Зеленский, и насколько велики шансы того, что Путин последует примеру трех стран (Украина, Франции и Германии - ИФ), которые искренне пытаются достичь успеха в нормандском процессе".

Пристайко также сообщил, что в ходе встречи "разговор шел вокруг трех основных вопросов: что происходит на востоке Украины и каковы шансы на успех в "Нормандском процессе", второй был посвящен реформам на Украине - что делается и что нужно сделать; и третий - евроинтеграционному пути Украины".

"Я думаю, что все коллеги-министры сегодня поняли, что Украина серьезно настроена продолжать курс на европейскую интеграцию - ничего не меняется ни по отношению к ЕС, ни по отношению к НАТО. Украина продолжит курс, который зафиксирован в Конституции", - заверил глава МИД.

В понедельник, 14 октября, в Киеве проходит акция украинских националистов, участники которой протестуют против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формулой Штайнмайера".