В Киеве и Луганске заявили о нарушениях режима прекращения огня

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины один раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщает во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, обстрелу с украинской стороны из станкового противотанкового гранатомёта и крупнокалиберного пулемёта подвергся район населенного Логвиново. Там отметили, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

В свою очередь пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке сообщает, что ополченцы за прошедшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Там уточнили, что 11 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - десять обстрелов.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече ТКГ договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у населенного пункта Станица Луганская Луганской области. Разведение должно произойти на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

На отвод вооружений в пилотных зонах в Золотом и Петровском давалось три дня. Пятница, 11 октября, была крайним сроком. Разведение сил сторон является одним из условий проведения саммита глав государств "нормандской четверки". В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. Новую дату разведения планируется обсудить на встрече Контактной группы, запланированной на 15 октября в Минске.