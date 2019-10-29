Австралийский регулятор подал на Google в суд за обман потребителей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала иск к Google, обвинив компанию в обмане пользователей относительно сбора их персональных данных. Как пишет Sydney Morning Herald, компании грозит штраф до 10 млн австралийских долларов или до 10% от годового оборота в Австралии.

Проверка регулятора показала, что у пользователей создавалось впечатление, что они могли запретить компании доступ к данным об их местонахождении через отключение опции "Location History" в своем аккаунте. Однако эти данные продолжали поступать в Google через настройки "Web & App Activity", следует из иска.

По мнению регулятора, Google должен был объяснить пользователям, что им нужно отключить обе настройки, если они хотят, чтобы их данные никуда не уходили. В результате компания собирала данные без ведома граждан и не давая им возможности сделать осознанный выбор, заявил руководитель АССС Род Симс.

Компанию обвиняют также в том, что она создавала у пользователей ложное впечатление, будто бы запретить сбор их данных можно было только в случае полного отказа от ряда сервисов, хотя на самом деле достаточно было бы только изменить определенные настройки. Пользователей также обманывали, относительного того, где будут применяться их данные, следует из иска.

В Google изучают иск и обсуждают выдвинутые обвинения с представителем АССС, заявила представитель компании.

Австралия - небольшой рынок для Google, штраф, кратный обороту компании вряд ли будет существенным для нее, отмечает Sydney Morning Herald. Издание полагает, что решение суда по этому иску может стать примеров для регуляторов других стран.