Ученые подвергли критике статью Nature о прародине человечества в Южной Африке

Дельта реки Окаванго в Ботсване Фото: Vostock-photo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Несколько авторитетных ученых раскритиковали опубликованную в журнале Nature статью, где говорилось о том, что родиной людей современного вида может быть юг Африки, а именно северо-восток современной Ботсваны, сообщает New Scientist.

По мнению исследователей, современные люди (Homo sapiens sapiens, или неоантропы) произошли 200 - 300 тыс. лет назад. "Колыбелью" современных людей давно считается Африка. По одной из версией, местом происхождения является юг континента, по другим версиям - восток или север. Там находили черепа древних людей, которые жили примерно 130–315 тыс. лет назад.

В сентябре в журнале Nature Communcations опубликовали статью, в которой ученые предположили, что люди современного типа получились после скрещивания популяций своих предшественников из Южной и, вероятно, Восточной Африки 100–200 тыс. лет назад. 28 октября в журнале Nature появилась статья коллектива генетиков под руководством Ванессы Хейс из Университета Нового Южного Уэльса, в которой ученые согласились с этими выводами.

Места происхождения современных людей генетики определяют помимо прочего по последовательности митохондриального генома. Макро-гаплогруппа L лежит в основании митохондриального филогенетического дерева ныне живущих людей. Со временем она разделилась на образовавшиеся две большие группы L0 и L1'6, которые, в свою очередь, также разделились на другие гаплогруппы. Носители одних гаплогрупп ушли из Африки, носители гаплогрупп линии L0 остались в Тропической Африке.

Хейс с коллегами секвенировали митохондриальные геномы африканцев-носителей гаплогрупп линии L0. По расчетам ученых, линия L0 возникла 200 тысяч лет назад на юге Африки. Носители самых древних дочерних гаплогрупп, образовавшихся после разделения линии L0, живут в Ботсване, во впадине Макгадикгади. Таким образом, авторы пришли к выводам, что люди современного вида появились на северо-востоке современной Ботсваны.

В период раннего плейстоцена во впадине Макгадикгади было самое большое озеро в Африке. Оно впоследствии уменьшилось, там появились заболоченные равнины, где могли жить люди. Палеоклиматическая реконструкция показала, что 110-130 тысяч лет назад климат к северо-востоку и юго-западу от озера Макгадикгади стал более влажным. Часть людей мигрировала, а часть осталась.

Между тем портал New Scientist и сайт журнала Science опубликовали возражения нескольких авторитетных ученых, которые не согласились с результатами работы Ванессы Хейс. В частности, генетик Марк Томас из Университетского колледжа Лондона считает, что на основе анализа митохондриальной ДНК можно делать выводы об отдельных популяциях, а не о виде в целом.

Генетик Понтус Скогланд из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне высказал мнение, что без точно датированных окаменелостей и древних геномов невозможно установить судьбу тех, кто жил в Африке 70–200 тысяч лет назад, поскольку популяции на континенте смешивались друг с другом в процессе миграции.

Другой генетик - Сара Тишкофф из Пенсильванского университета усомнилась в том, что самая древняя популяция, как считает Хейс, не менялась и не мигрировала за период в десятки тысяч лет. Носители гаплогруппы L0 могли прийти к озеру Макгадикгади с другой территории, допускает Тишкофф.

Археолог Элеанор Скерри из Института изучения истории человечества Общества Макса Планка утверждает, что в статье не учитывается то, что исследователи находили окаменелости людей современного вида старше 200 тысяч лет. По его мнению, окаменелости из Южной Африки могли не принадлежать неоантропам.