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Страны Европы примут около 200 нелегалов, спасенных в Средиземном море

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Около 200 мигрантов, спасенных двумя кораблями в Средиземном море, примут Франция Германия и Италия в рамках соглашения, достигнутого в сентябре в Валетте, передают во вторник западные СМИ.

"Мы рады и ценим тот факт, что Франция, Германия и Италия наконец-то нашли решение для 104 выживших с борта "Океана Викинга" и 90 человек с борта "Алана Курди", - приводят СМИ сообщение международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

По данным организации, 18 октября экипаж судна "Океан Викинг" спас иммигрантов у ливийского побережья. Отмечается, что большинство из них являются выходцами из стран Западной Африки.

Франция, Германия, Италия и Мальта 23 сентября заключили в Валетте соглашения, чтобы взять под контроль миграционные потоки в центральном Средиземноморье. Согласно соглашению, эти государства должны принимать прибывших в Европу беженцев и в течение четырех недель проверять их. Если оснований для предоставления убежища нет, их отправляют на родину.

Франция Италия Германия

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