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Обнаружен первый потопленный японским камикадзе американский авианосец

Обнаружен первый потопленный японским камикадзе американский авианосец
Фото: Reuters

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Группа исследователей, созданная покойным соучредителем компании Microsoft Полом Алленом, обнаружила на дне Филиппинского моря первый американский авианосец, потопленный японским летчиком-самоубийцей в 1944 году вместе со 143 людьми на борту, сообщает в среду NHK.

По данным японской телерадиокомпании, находящееся на глубине 4736 метров судно удалось заснять с помощью подводного беспилотника. На затопленном авианосце видно его название - "Сен Ло" (St. Lo), следы маскировочной краски и надписи на английском языке.

По данным NHK, сопровождавший американский транспорт авианосец был уничтожен в ходе спецоперации - первой успешной атаки пилота-камикадзе на корабль ВМС США во время Второй мировой войны. Тогда один самолет из японского отряда попал в палубу судна, что привело к детонации арсенала и затоплению авианосца. В результате атаки на "Сен Ло" погибли 143 человека.

После успеха этой спецоперации японское командование приказало увеличить число атак с помощью пилотов-камикадзе. Это привело к гибели более 4 тысяч человек.

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