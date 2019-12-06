Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" вошел в Средиземное море

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн") в четверг, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер, несколько эсминцев, а также ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк").

По имеющимся данным, авианосная группа ВМС США некоторое время пробудет в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, а затем проследует в район Персидского залива на смену авианосцу Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), который там находится дольше запланированного шестимесячного срока.

Авианосец USS Harry Truman планировалось направить на Ближний Восток еще в октябре, однако из-за серьезных неполадок в его электросетях начало похода было перенесено.

Как сообщалось, на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Ираном, авианосная ударная группа Abraham Lincoln, пройдя Ормузский пролив, 19 ноября впервые вошла в акваторию Персидского залива. До этого в течение шести месяцев, начиная с мая, авианосец курсировал в соседнем Оманском заливе и Аравийском море.

Последним крупным американским кораблем, заходившим на базу 5-го оперативного флота США Халифа бин Салман в Бахрейне, был универсальный десантный корабль Boxer ("Боксер") с отрядом морской пехоты на борту. Именно Boxer в июле сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему на расстояние 900 метров, во время вхождения корабля в Персидский залив.

Отношения между Ираном и США особенно обострились в июне, когда Иран сбил американский беспилотник, который, как утверждали в Тегеране, находился над иранскими территориальными водами.