Поиск

Число жертв пожара в пакистанском поезде достигло 62

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре в пассажирском поезде в Пакистане достигло 62, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщили газете Dawn в администрации округа Рахим Яр Хан. Газета Jang сообщает о 65 погибших.

17 погибших пока не опознаны. Среди жертв пожара есть женщины и дети.

Ранее сообщалось, что причиной пожара стал взрыв газовой плитки, которую кто-то из пассажиров зажег вопреки правилам, чтобы сделать себе завтрак.

Пожар произошел в поезде Tezgam Express, который следовал из Карачи в Равалпинди. В нем полностью выгорели три вагона - два эконом-класса и один бизнес-класса. По данным представителя железнодорожной компании Джунейда Аслама, в трех вагонах должны были находиться 207 человек. Сейчас поезд находится у города Лиакатпур. В ближайших больницах объявлена экстренная ситуация. Военные выделили для эвакуации пострадавших вертолет с ближайшей базы.

Пакистан Пенджаб Карачи Равалпинди

Новости

Peugeot и Fiat Chrysler договорились о слиянии

На Окинаве сгорел символ острова - замок Сюри

Нефть подорожала из-за остановки работы трубопровода в США

В Пакистане десятки людей погибли при пожаре в пассажирском поезде

В Пакистане десятки людей погибли при пожаре в пассажирском поезде

Что случилось этой ночью: четверг, 31 октября

Экс-советник Трампа не намерен добровольно давать показания в рамках кампании по импичменту

Экс-советник Трампа не намерен добровольно давать показания в рамках кампании по импичменту

Пентагон подтвердил уничтожение главаря ИГ, сославшись на анализ ДНК

Руководство Twitter решило запретить политическую рекламу

Руководство Twitter решило запретить политическую рекламу

Экс-советника Трампа пригласили дать показания в рамках процедуры импичмента

Путин назвал абсурдными претензии Киева к "Газпрому" на $7 млрд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');