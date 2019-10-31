Число жертв пожара в пакистанском поезде достигло 62

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре в пассажирском поезде в Пакистане достигло 62, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщили газете Dawn в администрации округа Рахим Яр Хан. Газета Jang сообщает о 65 погибших.

17 погибших пока не опознаны. Среди жертв пожара есть женщины и дети.

Ранее сообщалось, что причиной пожара стал взрыв газовой плитки, которую кто-то из пассажиров зажег вопреки правилам, чтобы сделать себе завтрак.

Пожар произошел в поезде Tezgam Express, который следовал из Карачи в Равалпинди. В нем полностью выгорели три вагона - два эконом-класса и один бизнес-класса. По данным представителя железнодорожной компании Джунейда Аслама, в трех вагонах должны были находиться 207 человек. Сейчас поезд находится у города Лиакатпур. В ближайших больницах объявлена экстренная ситуация. Военные выделили для эвакуации пострадавших вертолет с ближайшей базы.