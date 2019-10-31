Число жертв пожара в поезде в Пакистане выросло до 73 человек

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб увеличилось до 73 человек, сообщает пакистанская газета Dawn со ссылкой власти округа.

Еще около 40 человека получили травмы, состояние 11 из них оценивается как критическое, отмечает Associated Press.

Ранее сообщалось о 62 погибших и 30 пострадавших.

Пожар произошел в пассажирском поезде в четверг, огонь уничтожил три вагона. Большинство пассажиров погибли, когда на ходу в панике выпрыгивали из горящих вагонов.

Причиной пожара, по словам министра железнодорожного сообщения страны Рашида Ахмеда, стал взрыв газового баллона.