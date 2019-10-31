Нигерия попытается вдохнуть жизнь в "советский" завод при помощи россиян

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Нигерия при помощи российской компании предпримет очередную попытку запустить крупнейший промышленный объект эпохи расцвета экономических связей с Советским Союзом, который был почти достроен, но так и не введен в строй.

Речь идет о сталепрокатном комплексе Ajaokuta Steel, строительство которого было начато советским "Тяжпромэкспортом" 40 лет назад. Несмотря на то, что завод, расположенный на берегу реки Нигер в центральной части страны, был практически полностью построен, его так и не удалось ввести в эксплуатацию, а советские специалисты уехали из страны из-за неисполнения нигерийской стороной финансовых обязательств. Позднее возродить проект пытались инвесторы из Индии, Китая, США, обсуждался его "перезапуск" и с Россией.

Несмотря на то, что ранее министерство развития горнодобывающей и сталелитейной промышленности Нигерии заявляло, что интерес к проекту, помимо российской стороны, проявляли Украина, Белоруссия, Китай, США и даже европейские страны, вдохнуть жизнь в "советский" метзавод Нигерия попытается с помощью российского проектировщика - компании "Метпром". Предварительные договоренности о сотрудничестве были достигнуты в ходе встречи президентов России и Нигерии на форуме "Россия - Африка" в Сочи в октябре.

"Мы все-таки осознали, что лучше вернуться к тем людям, которые стояли у истоков проекта", - сказал в интервью агентству Bloomberg министр развития горнодобывающей и сталелитейной промышленности Нигерии Оламилекан Адегбите (Olamilekan Adegbite).

В сообщении Минпромторга РФ по итогам встречи на полях форума в Сочи с участием Адегбите и других нигерийских чиновников приводилась такая цитата российского министра Дениса Мантурова: "Российские предприятия обладают необходимыми компетенциями и опытом для участия в модернизации инфраструктурных и промышленных объектов Нигерии. Рассчитываем на участие наших инжиниринговых компаний в восстановлении и пуске в эксплуатацию металлургического завода в г.Аджаокуте".

"Последние советские специалисты ушли с этого завода около 25 лет назад. Тогда же он и был построен, но так и не был введен в эксплуатацию. Наша задача - провести реконструкцию завода, ввести его в эксплуатацию, вывести на проектную мощность и добиться возврата тех инвестиций, которые будут сделаны в реконструкцию завода. После этого он будет передан нигерийской стороне", - сказал "Интерфаксу" вице-президент по развитию международного бизнеса "Метпрома" Михаил Матвеев.

Вся загвоздка в логистике

Основной проблемой, которая не позволила реализовать этот проект в советское время, стала логистика. Теперь же решение вопроса транспортной инфраструктуры нигерийской стороной является одним из условий участия России в Ajaokuta Steel. "Когда завод был построен, проблема с транспортом не была решена: не была построена необходимая железнодорожная инфраструктура, не был построен порт. В принципе, отсутствие решения этого вопроса и стало главной причиной того, что проект так и не был запущен. Именно поэтому из этого проекта в свое время ушли американские и индийские инвесторы. Нами было принято решение зайти в этот проект после согласования с нигерийской стороной необходимости решения проблем с логистикой", - сказал топ-менеджер "Метпрома".

По оценкам "Метпрома", который уже провел аудит объекта, сроки реализации проекта составят около 2,5 лет. При этом нигерийская сторона настроена более оптимистично и намерена завершить реконструкцию в течение двух лет.

Изначально проект Ajaokuta Steel планировалось реализовать в несколько этапов: после ввода в строй первой очереди завода его производственная мощность должна была достигнуть 1,3 млн тонн, после второй - еще 1,3 млн тонн. Потом, через определенный промежуток времени, было запланировано еще одно удвоение производственных мощностей - до 5,2 млн тонн, рассказал Матвеев. "Сейчас речь идёт сугубо о реконструкции первой очереди, которая построена. Все цифры будут в привязке именно к ней", - пояснил он.

Инвестиции в реконструкцию Ajaokuta Steel африканская сторона оценивает приблизительно в $1 млрд. Российская сторона более сдержана в оценках и говорит о цифре в районе $700 млн. "Финансирование планируется осуществлять как с помощью российских (это "Российский экспортный центр"), так и африканских источников",- сказали в "Метпроме".

Подписание финальных соглашений и закрытие сделки планируется в конце 2019 - начале 2020 года. "Речь идет о подписании окончательного соглашения с нигерийской стороной и закрытии сделки по финансированию. Они (соглашение и сделка - ИФ) будут решаться параллельно. Мы полагаем, что на это понадобится несколько месяцев", - добавил Матвеев.

По его словам, для РФ этот проект интересен не только с точки зрения привлечения российских институтов развития для строительства завода. Это еще и "крайне важная тема, чтобы загрузить производственные мощности наших машиностроительных заводов, которые в процессе реконструкции будут поставлять оборудование".

Группа "Метпром" работает на рынке промышленного инжиниринга с 1992 г и специализируется на реализации проектов для предприятий черной металлургии. В числе крупных заказчиков группы: крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal, ПАО "НЛМК", предприятия группы Evraz, заводы ПАО "Мечел", ПАО "Северсталь", Исфаханский металлургический завод (Иран), Хелуанский металлургический завод (Египет), говорится на сайте организации.