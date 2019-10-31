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Нигерия попытается вдохнуть жизнь в "советский" завод при помощи россиян

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Нигерия при помощи российской компании предпримет очередную попытку запустить крупнейший промышленный объект эпохи расцвета экономических связей с Советским Союзом, который был почти достроен, но так и не введен в строй.

Речь идет о сталепрокатном комплексе Ajaokuta Steel, строительство которого было начато советским "Тяжпромэкспортом" 40 лет назад. Несмотря на то, что завод, расположенный на берегу реки Нигер в центральной части страны, был практически полностью построен, его так и не удалось ввести в эксплуатацию, а советские специалисты уехали из страны из-за неисполнения нигерийской стороной финансовых обязательств. Позднее возродить проект пытались инвесторы из Индии, Китая, США, обсуждался его "перезапуск" и с Россией.

Несмотря на то, что ранее министерство развития горнодобывающей и сталелитейной промышленности Нигерии заявляло, что интерес к проекту, помимо российской стороны, проявляли Украина, Белоруссия, Китай, США и даже европейские страны, вдохнуть жизнь в "советский" метзавод Нигерия попытается с помощью российского проектировщика - компании "Метпром". Предварительные договоренности о сотрудничестве были достигнуты в ходе встречи президентов России и Нигерии на форуме "Россия - Африка" в Сочи в октябре.

"Мы все-таки осознали, что лучше вернуться к тем людям, которые стояли у истоков проекта", - сказал в интервью агентству Bloomberg министр развития горнодобывающей и сталелитейной промышленности Нигерии Оламилекан Адегбите (Olamilekan Adegbite).

В сообщении Минпромторга РФ по итогам встречи на полях форума в Сочи с участием Адегбите и других нигерийских чиновников приводилась такая цитата российского министра Дениса Мантурова: "Российские предприятия обладают необходимыми компетенциями и опытом для участия в модернизации инфраструктурных и промышленных объектов Нигерии. Рассчитываем на участие наших инжиниринговых компаний в восстановлении и пуске в эксплуатацию металлургического завода в г.Аджаокуте".

"Последние советские специалисты ушли с этого завода около 25 лет назад. Тогда же он и был построен, но так и не был введен в эксплуатацию. Наша задача - провести реконструкцию завода, ввести его в эксплуатацию, вывести на проектную мощность и добиться возврата тех инвестиций, которые будут сделаны в реконструкцию завода. После этого он будет передан нигерийской стороне", - сказал "Интерфаксу" вице-президент по развитию международного бизнеса "Метпрома" Михаил Матвеев.

Вся загвоздка в логистике

Основной проблемой, которая не позволила реализовать этот проект в советское время, стала логистика. Теперь же решение вопроса транспортной инфраструктуры нигерийской стороной является одним из условий участия России в Ajaokuta Steel. "Когда завод был построен, проблема с транспортом не была решена: не была построена необходимая железнодорожная инфраструктура, не был построен порт. В принципе, отсутствие решения этого вопроса и стало главной причиной того, что проект так и не был запущен. Именно поэтому из этого проекта в свое время ушли американские и индийские инвесторы. Нами было принято решение зайти в этот проект после согласования с нигерийской стороной необходимости решения проблем с логистикой", - сказал топ-менеджер "Метпрома".

По оценкам "Метпрома", который уже провел аудит объекта, сроки реализации проекта составят около 2,5 лет. При этом нигерийская сторона настроена более оптимистично и намерена завершить реконструкцию в течение двух лет.

Изначально проект Ajaokuta Steel планировалось реализовать в несколько этапов: после ввода в строй первой очереди завода его производственная мощность должна была достигнуть 1,3 млн тонн, после второй - еще 1,3 млн тонн. Потом, через определенный промежуток времени, было запланировано еще одно удвоение производственных мощностей - до 5,2 млн тонн, рассказал Матвеев. "Сейчас речь идёт сугубо о реконструкции первой очереди, которая построена. Все цифры будут в привязке именно к ней", - пояснил он.

Инвестиции в реконструкцию Ajaokuta Steel африканская сторона оценивает приблизительно в $1 млрд. Российская сторона более сдержана в оценках и говорит о цифре в районе $700 млн. "Финансирование планируется осуществлять как с помощью российских (это "Российский экспортный центр"), так и африканских источников",- сказали в "Метпроме".

Подписание финальных соглашений и закрытие сделки планируется в конце 2019 - начале 2020 года. "Речь идет о подписании окончательного соглашения с нигерийской стороной и закрытии сделки по финансированию. Они (соглашение и сделка - ИФ) будут решаться параллельно. Мы полагаем, что на это понадобится несколько месяцев", - добавил Матвеев.

По его словам, для РФ этот проект интересен не только с точки зрения привлечения российских институтов развития для строительства завода. Это еще и "крайне важная тема, чтобы загрузить производственные мощности наших машиностроительных заводов, которые в процессе реконструкции будут поставлять оборудование".

Группа "Метпром" работает на рынке промышленного инжиниринга с 1992 г и специализируется на реализации проектов для предприятий черной металлургии. В числе крупных заказчиков группы: крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal, ПАО "НЛМК", предприятия группы Evraz, заводы ПАО "Мечел", ПАО "Северсталь", Исфаханский металлургический завод (Иран), Хелуанский металлургический завод (Египет), говорится на сайте организации.

Ajaokuta Steel Метпром Нигерия СССР Михаил Матвеев

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