Президент Украины отказался от помощи Белоруссии по охране границы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву не понадобится помощь других стран, в частности Белоруссии, для восстановления контроля над границей с РФ в Донбассе после появления такой возможности.

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине - ИФ) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь - ИФ) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", - сказал Зеленский.

Такое заявление он сделал на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей, отвечая на вопрос, не поступало ли ему соответствующее предложение от Лукашенко.

Комментируя обсуждавшееся недавно в СМИ предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский высказал мнение, что в реальности тезис Назарбаева звучал так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет (лидеров Украины и России - ИФ)".

"Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат - Нормандский", - сказал президент Украины.