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МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на $30 млн в месяц

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ обвинили США в контрабанде из Сирии нефти на десятки миллионов долларов.

"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам в пятницу.

При этом она отметила, что США занимаются на северо-востоке Сирии преступной деятельностью под предлогом борьбы с "Исламским государством" - запрещенной в РФ террористической организацией.

Сирия США МИД РФ Мария Захарова нефть

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