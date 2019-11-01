РПЦ составила для паломников список неблагословенных греческих епархий

В него попали те епархии, архиереи которых вступили в молитвенное или литургическое общение с представителями ПЦУ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Паломнический центр Московского патриархата составил список епархий Элладской православной церкви, которые нежелательны для посещения паломниками из Русской православной церкви (РПЦ).

В ответ на поступающие запросы Паломнический центр Московского патриархата разъяснил, что в настоящее время таких епархий шесть - Афинская, Лангадская, Верийская, Артская, Триккийская с центром в городе Триккала и Димитриадская с центром в городе Волос.

Также секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук пояснил, какие именно святыни находятся на территории указанных епархий. Так, в Благовещенском кафедральном соборе Афин есть мощи священномученика патриарха Григория V и преподобномученицы Филофеи, которые погибли от рук османов.

Вместе с тем, заметил собеседник агентства, по-прежнему благословляется посещение паломниками афинского Ареопага - места проповеди апостола Павла, поскольку он находится не в церковном владении, а вместе с Акрополем является музейной территорией.

"На самом деле Афины в плане паломничества не столь уж популярное место. Причём нужно иметь в виду, что речь идёт только о самом центре Афин. Остальные районы и пригороды входят в состав других митрополий, которые в списке не значатся", - добавил священник.

В Верийской митрополии, по его словам, тоже есть места проповеди апостола Павла, а также монастырь Панагии Довра и монастырь Иоанна Предтечи, где в XIV веке подвизался святитель Григорий Палама.

"В остальных митрополиях особо значимых святынь нет", - заключил представитель РПЦ.

17 октября Синод РПЦ на заседании заявил, что не будет благословлять паломнические поездки в те епархии Церкви Греции, архиереи которых вступят в молитвенное или литургическое общение с представителями новой церковной структуры Украины (ПЦУ).