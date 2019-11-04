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В Дели ограничили движение частных машин из-за загрязнения воздуха

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В связи с девятикратным превышением допустимой нормы загрязнения воздуха в Дели власти приняли решение об ограничении движения в городской черте частных автомобилей, сообщили СМИ.

В миреУровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"Читать подробнее

Движение машин, регистрационные номерные знаки которых заканчиваются на четную цифру, не имеют права выезжать по нечетным датам, и, наоборот, автомобили с "нечетными" номерами будут постаивать по четным дням.

Власти заявили, что почти 1,2 миллиона зарегистрированных транспортных средств в Дели ежедневно не будут выезжать на улицы города в течение двух недель.

Накануне глава администрации Дели Арвинд Кеджривал констатировал что уровень загрязнения воздуха на севере Индии достиг "невыносимого уровня". Как сообщало BBC, воздух в индийской столице официально был признан опасным для здоровья.

Индия Дели

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