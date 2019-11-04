В Белоруссии россиянку приговорили к 17 годам колонии за ввоз 100 кг экстази

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Белоруссии приговорил гражданку России к лишению свободы на 17 лет за незаконный оборот наркотических средств.

По данным Брестского областного суда, наказание она будет отбывать в исправительной колонии в условиях общего режима.

Суд признал ее виновной в незаконном хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере, а также их незаконном перемещении через границу ЕАЭС (ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 УК Беларуси).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, отметили в суде.

Как сообщалось, 38-летняя гражданка России была задержана в мае текущего года в пункте пропуска "Домачево" при въезде из Польши в Белоруссию. При досмотре сотрудниками Брестской таможни ее автомобиля Chrysler в тайниках были обнаружены 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом 100 кг, а также две упаковки с гашишем весом 357 г.

Ранее в Государственном таможенном комитете отмечали, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе Белоруссии за последние 25 лет.