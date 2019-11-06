Сенатор США потребует от правительства отчет о нарушениях Турцией прав человека в Сирии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Роберт Менендес, член комитета Сената по международным отношениям, заявил, что представит резолюцию, которая потребует от администрации президента США Дональда Трампа предоставить Конгрессу отчет о нарушениях прав человека, совершенных Турцией в Сирии.

"Наши самые сильные союзники среди членов НАТО, те, кто взял на себя обязательство по договору о взаимной обороне, те, кто разделяет наши ценности, те, кто работает совместно с нами, чтобы противостоять угрозе со стороны таких стран, как Россия и Иран (...) К сожалению, Турция при Эрдогане (Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции - ИФ) не воплощает ничего из этого (...) Турция при Эрдогане не может рассматриваться как союзник", - цитирует Менендеса The Hill.

"Именно поэтому я сегодня представляю срочную резолюцию с просьбой к госсекретарю проинформировать Сенат в течение 30 дней о масштабах нарушений Турцией прав человека в Сирии", - добавил сенатор.

Отмечается, что резолюция ссылается на закон "Об иностранной помощи", таким образом голосование по ней может пройти уже через 10 дней.

Согласно закону, у администрации будет 30 дней, чтобы представить доклад, после чего Конгресс может проголосовать за прекращение любого аспекта помощи Турции в области безопасности.

В резолюции также содержится призыв к обзору шагов, предпринятых США для содействия соблюдению Турцией прав человека в Сирии, а также к определению того, привели ли действия Анкары к освобождению боевиков ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) или других экстремистов внутри Сирии.

В своем выступлении Менендес призвал Трампа отменить встречу с президентом Турции, намеченную на 13 ноября, и "встать на сторону двухпартийного консенсуса в Сенате и Палате представителей о том, что Турция при Эрдогане не является другом США".

"Не губите нашу репутацию еще больше, заискивая перед очередным авторитарным лидером. Вы хотите исправить ущерб, который был нанесен? Покажите нашу приверженность нашим союзникам, пригласив сирийское курдское руководство в Овальный кабинет для встречи ...", - добавил сенатор.