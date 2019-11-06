Глава МИД Великобритании высмеял намек на вмешательство Москвы в дела Лондона

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во вторник высмеял предположение о том, что Москва вмешивалась в политические дела Лондона, сообщило в среду агентство Bloomberg.

По данным агентства, Рааб заявил в парламенте, что намек на то, что "Даунинг-стрит некоторым образом находится в паутине Кремля, просто абсурд, даже по меркам сумасшедших левых (несколько политических партий в Великобритании - ИФ)".

Он подчеркнул, что доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, не содержит какой-либо информации, которую министры хотели бы скрыть.

В то же время один из членов комитета по разведке и безопасности британского парламента указал на то, что результаты исследования могли бы иметь потенциальное влияние на дебаты предвыборной кампании в случае, если доклад был бы опубликован.

"Я не знаю, как он (доклад - ИФ) повлияет на выборы - (он имеет - ИФ) не нулевое воздействие, но, вероятно, не очень сильное", - заявил в свою очередь председатель комитета по разведке и безопасности парламента Доминик Грив.

Между тем, по данным источников, знакомых с результатами исследования, доклад не содержит "явных доказательств" вмешательства Кремля в дела Даунинг-стрит, однако вероятность этого существует.

Накануне сообщалось, что доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику не был опубликован, так как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слишком занят делами, касающимися выхода страны из ЕС.

Замминистра иностранных дел Кристофер Пинчер указал на то, что только от премьер-министра зависит решение, когда будет опубликован этот доклад. Документ был отправлен на финальное подтверждение на Даунинг-стрит почти три недели назад.

В понедельник власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit. В частности, утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.