Поиск

Глава МИД Великобритании высмеял намек на вмешательство Москвы в дела Лондона

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во вторник высмеял предположение о том, что Москва вмешивалась в политические дела Лондона, сообщило в среду агентство Bloomberg.

По данным агентства, Рааб заявил в парламенте, что намек на то, что "Даунинг-стрит некоторым образом находится в паутине Кремля, просто абсурд, даже по меркам сумасшедших левых (несколько политических партий в Великобритании - ИФ)".

Он подчеркнул, что доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, не содержит какой-либо информации, которую министры хотели бы скрыть.

В то же время один из членов комитета по разведке и безопасности британского парламента указал на то, что результаты исследования могли бы иметь потенциальное влияние на дебаты предвыборной кампании в случае, если доклад был бы опубликован.

"Я не знаю, как он (доклад - ИФ) повлияет на выборы - (он имеет - ИФ) не нулевое воздействие, но, вероятно, не очень сильное", - заявил в свою очередь председатель комитета по разведке и безопасности парламента Доминик Грив.

Между тем, по данным источников, знакомых с результатами исследования, доклад не содержит "явных доказательств" вмешательства Кремля в дела Даунинг-стрит, однако вероятность этого существует.

Накануне сообщалось, что доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику не был опубликован, так как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слишком занят делами, касающимися выхода страны из ЕС.

Замминистра иностранных дел Кристофер Пинчер указал на то, что только от премьер-министра зависит решение, когда будет опубликован этот доклад. Документ был отправлен на финальное подтверждение на Даунинг-стрит почти три недели назад.

В понедельник власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit. В частности, утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.

Великобритания Доминик Рааб

Новости

Бывший сотрудник Boeing предупредил о браке в системе подачи кислорода на 787 Dreamliner

NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера

NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера

Парламент Казахстана одобрил решение о выводе из аренды РФ части земель в Байконуре

В столице Боливии произошли столкновения сторонников Моралеса и оппозиции

В столице Боливии произошли столкновения сторонников Моралеса и оппозиции

Что случилось этой ночью: среда, 6 ноября

Трамп одобрил расширение военной миссии США для охраны месторождений в Сирии

15 человек погибли в результате нападения на КПП в Таиланде

15 человек погибли в результате нападения на КПП в Таиланде

Белый дом объявил об отсутствии доказательств вины Трампа в стенограммах Сондланда и Волкера

Британский МИД выступил в защиту "Белых касок"

Британский МИД выступил в защиту "Белых касок"

Иран со среды увеличит уровень обогащения урана на объекте в Фордо

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');