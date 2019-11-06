Поиск

Эрдоган и Трамп подтвердили планы встретиться 13 ноября в Вашингтоне

Трамп заявил, что обсуждал с Эрдоганом ситуацию на границе с Сирией, пленных боевиков ИГ, курдов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подтвердили планы провести переговоры 13 ноября в Вашингтоне, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

В администрации добавили, что лидеры государств также говорили об отношениях США и Турции и региональных делах.

В свою очередь Трамп в Twitter охарактеризовал телефонный разговор с Эрдоганом как "очень хороший".

"С нетерпением жду президента Эрдогана в следующую среду, 13 ноября, в Белом доме", - написал Трамп.

Также американский президент заявил, что обсуждал с Эрдоганом пленение Турцией многочисленных бежавших боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), включая сестру и жену ликвидированного лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Также, по словам Трампа, речь шла о ситуации на турецко-сирийской границе, об искоренении терроризма, защите курдов и о "многих других вещах".

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

Турция США Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп Сирия

Новости

Паром Princess Anastasia вернулся в Стокгольм из-за перебоев с электропитанием

Тревога на борту самолета в аэропорту Схипхол оказалась ложной

Тревога на борту самолета в аэропорту Схипхол оказалась ложной

Полиция заявила, что пассажирам и экипажу в аэропорту Схипхол ничего не грозит

Полиция прибыла в аэропорт Амстердама для расследования инцидента на борту самолета

Северная Корея обвинила США в "безумном военном бесчинстве"

Катрин Денев попала в парижскую больницу после ишемического инсульта

Катрин Денев попала в парижскую больницу после ишемического инсульта

В Германии решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока 2"

В Германии решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока 2"

Кипр решил лишить гражданства девятерых россиян с "золотыми паспортами"

МИД Азербайджана вручил ноту протеста российскому послу в Баку

Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют

Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');