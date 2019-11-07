Эрдоган в ближайшее время обсудит Сирию с Путиным

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в четверг о планах обсудить в ближайшем будущем ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным.

"Вчера мы поговорили с Трампом о положении на севере Сирии, теперь мы обсудим ситуацию с Путиным", - приводит слова Эрдогана турецкое издание Turkiye Gazetesi.

22 октября в Сочи прошли многочасовые переговоры президентов России и Турции, по итогам которых они подписали меморандум, призванный положить конец военной операции Турции в Сирии. Он предусматривал отвод курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы и последующее совместное российско-сирийское патрулирование территории.