Что случилось этой ночью: четверг, 7 ноября

Прерванный рейс Москва-Рига, мнения россиян о возвращении смертной казни, взрыв автомобиля под Киевом

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет прервал вылет из московского "Шереметьево" в Ригу. Причиной стали технические неполадки. На стоянке проблему устранить не удалось, около сотни пассажиров предложено вернуться в терминал.

- Либертарианец Светов проходит по уголовному делу свидетелем. Его адвокат сообщил, что дело возбуждено не в отношении Светова, а "по факту". На первом допросе следователи выясняли модель его телефона в 2012 году. После сообщения о завершении допроса адвокат заявил о повторном допросе, который продлится до утра.

- Автомобиль был взорван в одном из районов Киева. Водитель погиб, еще два человека получили ранения. Местные СМИ сообщают, что "Мерседес" принадлежал директору фармацевтической компании. На месте водителя, по информации источников, был его охранник.

- Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни. 33% опрошенных граждан выступили "за восстановление смертной казни в прежних размерах", еще 16% респондентов считают верным расширение применения казни по сравнению с имевшей ранее место практикой. За сохранение ныне действующего моратория на смертную казнь высказался лишь каждый пятый россиянин.

- Комитет ООН одобрил предложенную РФ резолюцию по контролю над вооружениями. Документ поддержали 174 страны, включая США, пять стран воздержались от голосования - Колумбия, Грузия, Палау, Судан и Украина. В документе содержится "призыв продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению и сохранению ее целостности и действенности для поддержания глобальной стабильности и международного мира и безопасности".