Иран в среду приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил, что иранские власти с 6 ноября начнут четвертый этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

В ходе выступления, которое транслировалось на телеканале "Пресс-ТВ", Рухани подчеркнул, что подобные шаги Тегерана носят обратимый характер.

Он уточнил, что в рамках четвертого этапа Иран приступит к подаче газа в 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо. Президент также выступил в защиту права Ирана производить любые типы центрифуг.

Ранее официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави сообщил журналистам, что старания выполнить свою часть обязательств со стороны европейских участников СВПД, прежде всего Франции, так и не принесли ощутимых результатов.