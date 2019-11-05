Иран в среду приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил, что иранские власти с 6 ноября начнут четвертый этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
В ходе выступления, которое транслировалось на телеканале "Пресс-ТВ", Рухани подчеркнул, что подобные шаги Тегерана носят обратимый характер.
Он уточнил, что в рамках четвертого этапа Иран приступит к подаче газа в 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо. Президент также выступил в защиту права Ирана производить любые типы центрифуг.
Ранее официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави сообщил журналистам, что старания выполнить свою часть обязательств со стороны европейских участников СВПД, прежде всего Франции, так и не принесли ощутимых результатов.
Судьба СВПД
СВПД был одобрен Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в июле 2015 года.
8 мая 2018 года США вышли из сделки и возобновили действие антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые.
Спустя год - 8 мая 2019 года, Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана в условиях американских санкций.
В первую очередь Тегеран настаивает на предоставлении ему возможности продолжать экспортировать нефть и получать выручку. Президент Франции активно пытался договориться с США о том, чтобы ослабить санкционное давление на Иран, в том числе предлагалось выделить Тегерану кредитную линию на сумму $15 млрд для закупок иранской нефти в обмен на восстановление в полном объеме выполнения Исламской республикой своих обязательств в рамках ядерной сделки. Однако США отвергли эти предложения.
К настоящему времени Иран трижды сокращал свои обязательства, давая каждый раз европейцам 60 дней на соблюдение их обязательств. Последний, третий этап был предпринят Ираном в начале сентября.
По данным иранских СМИ, четвертый этап, вероятно, будет включать сокращение доступа инспекторов МАГАТЭ к атомным объектам республики. Не исключено, что предстоящий этап может стать предпоследним на пути к полному свертыванию Ираном соблюдения ядерной сделки.