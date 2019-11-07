В Австралии с вертолетами и спецназом ищут подозреваемого в убийстве россиянина

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Сиднея (штат Новый Южный Уэльс) мобилизовала значительные ресурсы, в частности, полицейские вертолеты, кинологов и спецназовцев для розыска гражданина России Владимира Кондакова, который подозревается в убийстве, совершенном в среду, 6 ноября, сообщил в четверг австралийский телеканал ABC.

По первоначальным данным, 49-летний гражданин России зарезал 76-летнего Альберта Метледжа на строительной площадке в пригороде Аделаиды (штат Южная Австралия) Сент-Питерсе. Предполагается, что подозреваемый и убитый были знакомы друг с другом.

Телеканал отмечает, что Кондаков также нанес ножевое ранение сыну Метледжа. Пострадавший был доставлен в больницу в критичном состоянии.

В правоохранительных органах полагают, что Кондаков "способен на совершение насильственных действий". Главный инспектор полиции штата Новый Южный Уэльс Майкл Мерретт в четверг на пресс-конференции призвал Кондакова сдаться.