Поиск

В Австралии с вертолетами и спецназом ищут подозреваемого в убийстве россиянина

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Сиднея (штат Новый Южный Уэльс) мобилизовала значительные ресурсы, в частности, полицейские вертолеты, кинологов и спецназовцев для розыска гражданина России Владимира Кондакова, который подозревается в убийстве, совершенном в среду, 6 ноября, сообщил в четверг австралийский телеканал ABC.

По первоначальным данным, 49-летний гражданин России зарезал 76-летнего Альберта Метледжа на строительной площадке в пригороде Аделаиды (штат Южная Австралия) Сент-Питерсе. Предполагается, что подозреваемый и убитый были знакомы друг с другом.

Телеканал отмечает, что Кондаков также нанес ножевое ранение сыну Метледжа. Пострадавший был доставлен в больницу в критичном состоянии.

В правоохранительных органах полагают, что Кондаков "способен на совершение насильственных действий". Главный инспектор полиции штата Новый Южный Уэльс Майкл Мерретт в четверг на пресс-конференции призвал Кондакова сдаться.

Сидней Новый Южный Уэльс Австралия. Аделаида Владимир Кондаков Альберт Метледж

Новости

Источник сообщил о неофициальной встрече главы Deutsche Welle с депутатами

Директор ФСБ предупредил о сетях "спящих ячеек" террористов из Сирии в Европе

Словом 2019 года по версии Collins Dictionary стала "климатическая забастовка"

На иранском ядерном объекте в Фордо получили первую партию обогащенного урана

На иранском ядерном объекте в Фордо получили первую партию обогащенного урана

Что случилось этой ночью: четверг, 7 ноября

Трамп анонсировал визит в Белый дом собаки, раненной при ликвидации лидера ИГ

Трамп анонсировал визит в Белый дом собаки, раненной при ликвидации лидера ИГ

Экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Комитет ООН одобрил предложенную РФ резолюцию по контролю над вооружениями

Комитет ООН одобрил предложенную РФ резолюцию по контролю над вооружениями

Автомобиль был взорван в одном из районов Киева, водитель погиб

Паром Princess Anastasia вернулся в Стокгольм из-за перебоев с электропитанием

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');