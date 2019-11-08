Прокуратура Зальцбурга обвинила 71-летнего офицера в шпионаже в пользу России

Его задержали год назад, по версии следствия, он двадцать лет передавал секретную информацию российским спецслужбам

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Зальцбурга предъявила бывшему офицеру австрийской армии обвинения в выдаче государственной тайне представителям России и добровольной передаче военных секретов, сообщил телеканал ORF. Подозреваемого задержали год назад.

По версии следствия, он более двадцати лет шпионил в пользу России и получил за это несколько сотен тысяч евро. Он занялся этим уже после завершения активной службы в армии. Как считают в прокуратуре, его завербовали сотрудники ГРУ в 1987 году, когда он был в заграничной командировке.

С 1993 года он передавал российской стороне информацию об австрийской армии, задачах сухопутных войск и ВВС и о системах вооружений, говорится в обвинительном заключении. В прокуратуре считают, что он входил в целую сеть агентов российских спецслужб, действовавшую в стране.

Бывшего офицера задержали 10 ноября 2018 года. 30 ноября спустя прокуратура добилась его ареста, несмотря на первоначальный отказ земельного суда Зальцбурга отправить его под стражу.

Год назад подозреваемый вины не признавал. Его адвокат говорил журналистам, что он никогда не выдавал секретную информацию и всегда был истинным патриотом.

Австрийские СМИ сообщали, что он служил в Министерстве обороны Австрии в Вене. По данным Profil, он имел доступ к системам внутренней связи, графикам дежурств и справочникам и мог передавать сведения о работе министерства, а также составлял психологические портреты высокопоставленных военных.