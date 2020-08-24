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Российское посольство пообещало зеркальную реакцию на высылку дипломата из Австрии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В российском посольстве в Вене выразили возмущение в связи с "безосновательным решением" властей Австрии о высылке российского дипломата и предупредили что это нанесет ущерб конструктивным двусторонним отношениям.

"Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее в понедельник газета Kronen Zeitung сообщила, что власти Австрии впервые в истории объявят персона нон грата российского дипломата за промышленный шпионаж. Показания на него дал австриец, работающий в IT-компании и признавшийся, что занимался шпионажем по указанию дипломата, утверждает издание.

Австрия МИД Вена

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