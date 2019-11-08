ИГ взяло на себя ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение в ночь на 6 ноября на пограничную заставу №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султонобод" на таджикско-узбекской границе. Об этом сообщили вечером в пятницу местные СМИ.

Ранее пресс-центры погранвойск ГКНБ и МВД Таджикистана сообщили, что нападавшие захватили пять автоматов Калашникова.

"В результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны", - говорилось в сообщении пресс-центра погранвойск ГКНБ.

В то же время МВД Таджикистана ранее сообщило о четырех задержанных боевиках. По его данным, в ходе операции были также уничтожены четыре автомобиля группировки.

По официальным данным, в ходе перестрелки погибли военнослужащий пограничных войск и сотрудник милиции. Однако по данным Радио Озоди, в результате нападения погибли пять военнослужащих пограничных войск и один сотрудник милиции.

Радио со ссылкой на свои источники сообщило, что установлены личности пятерых из 20 напавших, четверо из которых три женщины и мужчина задержаны, один убит в перестрелке.

По сведениям радио, возраст задержанных составляет от 20 до 25 лет, о личности 15 других нападавших, убитых в ходе перестрелки, сведений нет.