Ложному минированию в Минске подверглись несколько ТЦ и ж/д вокзал

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - На электронную почту контакт-центра БелЖД 9 ноября поступило сообщение о минировании ряда торговых центров и железнодорожного вокзала в Минске, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

"На указанные в сообщении объекты выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Взрывных устройств не обнаружено. Следователи проводят осмотр мест происшествий", - говорится в сообщении.

Также следователями в Могилеве, где размещается контакт-центр БелЖД, проведен осмотр компьютера, на который по электронной почте пришло сообщение, добавили в комитете.

"Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности отправителя письма", - сообщили в СК.

В МВД Белоруссии в свою очередь проинформировали, что в 19:00 на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности на следующих объектах столицы: торговые центры "Замок", "Дана Молл", "Галилео" и Центральный железнодорожный вокзал. По информации министерства, были предприняты меры по эвакуации людей.