Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.

Смерть не рассматривается как подозрительная. Личность погибшего еще официально не подтверждена.

Кондаков находился в бегах после того, как убил 76-летнего начальника и ранил его 33-летнего сына в результате конфликта на строительной площадке. Полиция призывала 49-летнего россиянина сдаться добровольно.

По данным ABC News, у Кондакова не было постоянного места жительства.