Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Смена власти в Боливии, итоги внеочередных выборов в Испании, убийство адвоката по делу Вороненкова

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов. Вслед полномочия сложило все высшее руководство страны. Власть в Боливии перешла ко второму зампредседателя сената Жанин Аньес, которой предстоит принять отставки и согласовать дату выборов. Между тем боливийская полиция взяла под стражу руководителей Высшего избирательного суда страны, причастных к махинациям в ходе президентских выборов 20 октября. Мексика уже предложила Моралесу убежище на территории посольства Боливии в Ла-Пасе, а Куба и Венесуэла назвали произошедшее госпереворотом против "брата-президента".

- Испанские социалисты вновь победили на выборах, но не смогут сформировать правительство большинства. Испанская социалистическая рабочая партия получает 120 мест, их ближайший соперник - консервативная Народная партия - 87. Этого недостаточно для формирования однопартийного правительства, и теперь социалистам снова придется договариваться о создании коалиционного правительства. Лидер Народной партии Испании уже выразил на это согласие и ждет ответного шага от социалистов.

- На Украине убит адвокат подозреваемого по делу Вороненкова. По данным украинской полиции, во время охоты между егерями и охотниками возник конфликт, в ходе которого 41-летний киевлянин получил смертельное огнестрельное ранение. Другой адвокат по делу Вороненкова сообщил, что убитый - Святослав Пархоменко, который защищал интересы Александра Лося, подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы.

- Бизнесмен Лев Парнас предупреждал новые власти Украины о заморозке военной помощи США. Во время визита в Киев еще до инаугурации Зеленского он по указанию Джулиани, личного адвоката Трампа, передал им условие выделения помощи - начало расследования против Байденов. Кроме того, расследование также было условием присутствия вице-президента США Майка Пенса на приведении к присяге Зеленского. Пенс в итоге инаугурацию не посетил.

- Экс-ректор ДВФУ признан виновным в растрате 20 млн рублей. Суд приговорил Сергея Иванца к семи годам колонии, штрафу в 500 тысяч рублей, а также лишил его звания полковника. Обвинительный приговор вынесен и пяти другим фигурантам дела, обвиняемым в пособничестве в растрате. Защита назвала приговор незаконным и необоснованным и пообещала обжаловать.