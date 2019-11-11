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Суд приговорил экс-ректора ДВФУ к семи годам колонии за растрату 20 млн рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флотский суд признал бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца виновным в растрате около 20 млн рублей при создании информационно-технической системы для вуза и приговорил к семи годам колонии, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"Приговорить к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей", - сказал судья Дмитрий Романенко.

Суд также лишил его звания полковника. Иванец, который ранее находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

Обвинительный приговор вынесен и пяти другим фигурантам уголовного дела, обвиняемым в пособничестве в растрате.

Бывшие проректоры ДВФУ Алексей Цхе, Виктор Атаманюк и Игорь Сиротин приговорены к условным срокам. Цхе - к трем годам условно, Атаманюк - к четырем годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей, Сиротин - двум годам условно. Экс-руководители "Современного университета" Сергей Карлявин и Никита Смуров получили реальные сроки, Карлявин - 4,5 года лишения свободы, Смуров - 3,5 года.

Для бывшего ректора университета гособвинитель запрашивал наказание в виде восьми лет лишения свободы, для других - также сроки в колонии и штрафы.

Адвокат Иванца Сергей Залесов пообещал обжаловать приговор.

"Приговор незаконный, необоснованный. Иванец не совершал ни одного из вменяемых ему действий. Приговор будет обжалован", - сказал он журналистам после оглашения приговора.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Дело о растрате в ДВФУ

По данным следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы для вуза на сумму около 650 млн рублей.

Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло. Тем не менее, считает следствие, в 2015 году Иванец дал указание ряду своих подчиненных подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу и перевести ООО более 20 млн рублей с расчетного счета университета.

Кроме Иванца на скамье подсудимых оказались бывшие проректоры ДВФУ Цхе, Атаманюк и Сиротин, а также экс-руководители "Современного университета" Сергей Карлявин и Никита Смуров. Коммерсанты, как и Иванец, в суде вину не признали. Трое остальных полностью согласились с обвинением.

Сторона защиты сочла вину Иванца недоказанной и просила оправдать его. Также адвокат просил оправдать Карлявина, Сиротина, прекратить уголовное преследование Смурова в связи с непричастностью к преступлению. Подсудимым Цхе и Атаманюку защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ. Дело против него возбудили в 2016 году, расследованием занималось Главное следственное управление СКР.

ДВФУ Современный университет Сергей Иванец Алексей Цхе Виктор Атаманюк Игорь Сиротин Сергей Карлявин Никита Смуров

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