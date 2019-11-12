Financial Times впервые возглавит женщина

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Главным редактором британской газеты Financial Times (FT) впервые за время ее существования станет женщина.

Издание сообщило во вторник, что его главный редактор Лайонел Барбер в январе 2020 года уйдет в отставку после 14 лет работы на этом посту. Всего Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. В своем письме он подчеркнул, что работа в Financial Times была для него "редкой привилегией и удовольствием".

О причинах решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.

Новость о преемнике не заставила себя долго ждать. Стало известно, что должность главного редактора займет Рула Халаф. Она работает в издании уже 24 года, а с 2016 года является заместителем Барбера. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера и поблагодарив его за наставничество и поддержку, говорится в сообщении. Ранее Халаф отвечала за иностранную, в частности, ближневосточную тематику.

В июне текущего года Барбер перед саммитом G20 в Осаке взял интервью у президента РФ Владимира Путина, по итогам которого охарактеризовал российского лидера как непростого собеседника. В интервью президент РФ заявил, что либерализм устарел и изжил себя. Путин также отметил, что думал над тем, кого назвать своим преемником, "всегда, начиная с 2000 года". Президент РФ также ответил на вопросы о "деле Скрипалей", о войне в Сирии и гонке вооружений.