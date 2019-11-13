Семь человек погибли и семь ранено в результате взрыва в Кабуле

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в Кабуле погибли семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения, сообщил в среду начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

"В 7:25 (5:55 мск) на улице Касим в 15 районе Кабула был взорван заминированный автомобиль, погибли семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения. Это предварительные данные, число жертв может возрасти", - сообщил Рахими в твиттере.

Ранее местные СМИ сообщили о мощных взрывах, которые потрясли афганскую столицу в среду утром.

По предварительным данным, взрывные устройства сработали в квартале Пули Худжа-Бакир и Панджсад Фомила в районе Хайрхона в северной части афганской столицы.