В Казахстане россиянина задержали с 30 кг свежеспиленных сайгачьих рогов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане пограничники задержали гражданина РФ с контрабандной партией рогов сайги, сообщила пресс-служба Погранслужбы Комитета нацбезопасности страны.

Там отметили, что нарушителя выявили при досмотра "Рено" мужчины 1983 г.р, , который следовал в Россию через пункте пропуска "Аксай" (граничит с Оренбургской областью). В багажнике обнаружены 128 штук свежеспиленных рогов общим весом около 29 к.

По данным пресс-службы, предварительная оценочная стоимость рогов составляет 242 млн 400 тыс. тенге (около 40 млн рублей).

Данный факт подпадает под статью УК Казахстана "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Охота на сайгаков в Казахстане запрещена, животное внесено в "Красную книгу".