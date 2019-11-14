Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 14 ноября

Стрельба в колледже в Благовещенске, показания историка Соколова, возвращение националиста Мазура на Украину

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Студент устроил стрельбу в строительном колледже в Благовещенске. В результате погибли двое, в том числе стрелок, еще трое пострадали. Стрелявший при задержании оказал сопротивление полицейским, а затем покончил жизнь самоубийством. Предварительной причиной случившегося назван конфликт между сверстниками. СКР возбудил дело об убийстве двух лиц. Власти Приамурья пообещали помочь семьям жертв и раненых при стрельбе в колледже.

- Доцент СПбГУ Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя. По словам его адвоката, историк дал полные показания в качестве обвиняемого, хотя ранее, оформив явку с повинной, отказывался давать против себя показания.

- Эво Моралес назвал свою отставку заговором, исходящим из США. По его мнению, в Боливии произошел госпереворот, инициированный Соединенными Штатами. Кроме того, он увидел сходство между Жанин Аньес и Хуаном Гуайдо, поскольку Вашингтон признал самопровозглашенных лидеров Боливии и Венесуэлы временными главами своих государств. Между тем, госсекретарь США Майк Помпео поздравил Аньес с вступлением в должность временного президента Боливии.

- Националист Мазур вернулся на Украину после задержания в Польше по запросу РФ. По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, возвращение стало возможным, поскольку "еще вечером в день задержания украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, свидетельствующих о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту организацию".

- Эрдоган заявил, что вернул Трампу письмо, содержавшее призыв "не быть дураком". "Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне. Именно 9 октября - в день получения письма - Турция начала военную операцию "Источник мира", от которой президент США призывал своего коллегу отказаться.

Новости

Цена нефти Brent подросла до $62,73 за баррель

Моралес увидел в своей отставке заговор, происходящий из США

Эрдоган вернул Трампу его письмо, содержавшее призыв "не быть дураком"

Эрдоган вернул Трампу его письмо, содержавшее призыв "не быть дураком"

Трамп выразил надежду на решение США и Турцией проблемы С-400

Суд на Украине освободил организатора покушения на журналиста Бабченко

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока 2"

Тимошенко перешла в оппозицию к Зеленскому из-за закона о земле

Burger King начал продавать бургер из растительного мяса в Европе

Грета Тунберг, отказавшаяся от самолетов, отправится из США в Испанию на катамаране

Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине

Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');