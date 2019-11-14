Что случилось этой ночью: четверг, 14 ноября

Стрельба в колледже в Благовещенске, показания историка Соколова, возвращение националиста Мазура на Украину

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Студент устроил стрельбу в строительном колледже в Благовещенске. В результате погибли двое, в том числе стрелок, еще трое пострадали. Стрелявший при задержании оказал сопротивление полицейским, а затем покончил жизнь самоубийством. Предварительной причиной случившегося назван конфликт между сверстниками. СКР возбудил дело об убийстве двух лиц. Власти Приамурья пообещали помочь семьям жертв и раненых при стрельбе в колледже.

- Доцент СПбГУ Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя. По словам его адвоката, историк дал полные показания в качестве обвиняемого, хотя ранее, оформив явку с повинной, отказывался давать против себя показания.

- Эво Моралес назвал свою отставку заговором, исходящим из США. По его мнению, в Боливии произошел госпереворот, инициированный Соединенными Штатами. Кроме того, он увидел сходство между Жанин Аньес и Хуаном Гуайдо, поскольку Вашингтон признал самопровозглашенных лидеров Боливии и Венесуэлы временными главами своих государств. Между тем, госсекретарь США Майк Помпео поздравил Аньес с вступлением в должность временного президента Боливии.

- Националист Мазур вернулся на Украину после задержания в Польше по запросу РФ. По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, возвращение стало возможным, поскольку "еще вечером в день задержания украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, свидетельствующих о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту организацию".

- Эрдоган заявил, что вернул Трампу письмо, содержавшее призыв "не быть дураком". "Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне. Именно 9 октября - в день получения письма - Турция начала военную операцию "Источник мира", от которой президент США призывал своего коллегу отказаться.