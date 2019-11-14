Националист Мазур вернулся на Украину после задержания в Польше

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Украинский доброволец, ветеран войны в Донбассе Игорь Мазур, который был задержан в Польше по запросу России, вернулся на родину, сообщил в фейсбуке замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополь) вернулся в Украину", - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что возвращение стало возможным в том числе и потому, что "еще вечером в день задержания украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, свидетельствующих о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту организацию".

Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что основанием для задержания стала опубликованная Россией в информационной системе Интерпола ориентировка о розыске Мазура с целью ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Между тем 10 ноября стало известно, что Мазура выпустили на поруки украинских консулов.

В 2014 году Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации "УНА-УНСО" Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея, Олега Тягнибоков, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других. "В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях)", - сообщали тогда в СКР.