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Помпео поздравил Аньес с вступлением в должность временного президента Боливии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео поздравил боливийского сенатора Жанин Аньес, объявившую себя исполняющим обязанности главы государства, и выразил готовность к совместной работе.

"Соединенные Штаты приветствуют боливийского сенатора Жанин Аньес за то, что она выступила в качестве временного президента государства, чтобы провести свой народ через этот демократический переходный период в соответствии с Конституцией Боливии и принципами Межамериканской Демократической Хартии", - говорится в сообщении Помпео, распространенном госдепом.

Согласно ему, США "с нетерпением ожидают совместной работы с организацией американских государств, гражданскими конституционными институтами Боливии и боливийским народом, готовящимся, как можно скорее, провести свободные и справедливые выборы".

"Мы призываем все стороны защищать демократию в предстоящие недели и воздерживаться от насильственных действий против сограждан и их собственности", - добавил госсекретарь.

Аньес во вторник (в ночь на среду по московскому времени) приняла полномочия временного главы боливийского государства.

После отставки президента Эво Моралеса, а также вице-президента, председателя сената и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента), согласно конституции Боливии, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством.

Депутаты - сторонники Моралеса бойкотировали чрезвычайное заседание парламента Боливии, на котором была предпринята попытка юридически оформить отставки руководства страны. Они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум. Однако в ночь на среду по московскому времени Аньес все же приняла полномочия временного главы боливийского государства.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Президент Боливии Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Боливия США Эво Моралес Жанин Аньес Майк Помпео

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