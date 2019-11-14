Задержанных на Родосе россиян заподозрили в перевозке мигрантов в Грецию

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Двух россиян, которых 2 ноября задержали у берегов Родоса, подозревают в перевозке нелегальных мигрантов из Турции в Грецию, сообщило посольство России в Афинах. Дипломаты сослались на данные Портовой службы Родоса.

Официальных уведомлений о задержании россиян посольство еще не получало. Дипмиссия направила запрос греческим властям, собирается выяснить все о задержанных, чтобы оказать им консульскую помощь. Фамилии задержанных - Маленков и Беленко.