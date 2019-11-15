Поиск

США пообещали проблемы Египту в случае закупок российских истребителей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях за приобретение российских истребителей СУ-35, сообщила газета Wall Street Journal.

"Крупные новые оружейные сделки с Россией, как минимум, осложнят будущие оборонные соглашения США с Египтом и оказание помощи Египту в обеспечении его безопасности", - говорилось в послании, которое они направили Каиру в минувшую среду.

В нем также содержалось напоминание, что "Египет рискует санкциями в соответствии с американским законом, запрещающим закупки российской военной техники", отметило издание, которое имело возможность ознакомиться с текстом письма.

Оно, ссылаясь на представителя американской администрации, пишет, что Пентагон также "предупредил о потенциальной ответственности" командование ВВС Египта.

Wall Street Journal сообщила, что представитель госдепартамента США заявил, что США настоятельно призывают всех союзников и партнеров отказаться от сделок с российскими оборонными и разведывательными структурами, которые потенциально могут спровоцировать санкции, отметив при этом, что администрация не комментирует "якобы просочившиеся документы". Министерство обороны и Совет национальной безопасности также отказались от комментариев.

Санкции могут быть введены в соответствии с американским законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CATS), целью которого является воспрепятствование сделкам других стран с Россией в области военно-технического сотрудничества.

Египет США

Новости

Военные РФ взяли под охрану покинутый американцами аэродром в Сирии

Россия и США обсудили практические вопросы реализации СНВ-3

Члены коалиции по разгрому ИГ признали, что им предстоит еще много работы

Почти 20% проголосовали на досрочных парламентских выборах в Белоруссии

Путин рассказал об интересных проектах для Бразилии

Выборы в США - 2020

Близкий союзник Обамы объявил об участии в президентских выборах в США

Что произошло за день: четверг, 14 ноября

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH-17 объявило поиск свидетелей влияния России на ополченцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');