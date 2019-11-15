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Кипр выдал России фигуранта дела о мошенничестве на 150 млн рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Власти Кипра экстрадировали россиянина, который заключил фиктивный договор со строительной компанией на 150 млн рублей и скрылся от следствия.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что по требованию ведомства экстрадировали гражданина РФ Бориса Сатушиева.

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 (мошенничество, в особо крупном размере) УК РФ.

Как установлено, в 2011 году в Ставрополе мужчина заключил фиктивный договор с директором строительной компании на сумму 150 млн рублей. Обязательства по договору не были выполнены, деньги потрачены, а обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

В июне 2016 года после установления его местонахождения на территории Кипра генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен, сказали в надзорном ведомстве.

Обвиняемый в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола в пятницу был доставлен в Москву

Кипр Генпрокуратура РФ

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