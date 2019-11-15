Netflix исправит сериал об охраннике нацистских лагерей, возмутивший власти Польши

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Netflix внесет изменения в свой документальный сериал "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) об охраннике нацистских концлагерей, возмутивший ранее власти Польши, сообщает в пятницу BBC News.

Ранее в ноябре польский премьер-министр Матеуш Моравецкий направил письмо гендиректору Netflix Риду Хейстингсу с просьбой внести некоторые коррективы в сериал. В одном из эпизодов "Дьявола по соседству" была показана карта Польши, на которой были изображены нацистские концлагеря в современных границах этого государства.

Это выставляет Польшу в ложном свете, возлагая на нее ответственность за смерти заключенных в концлагерях, хотя на самом деле вина за это лежит на нацистской Германии, которая оккупировала Польшу в годы Второй мировой войны и построила эти лагеря, указывал Моравецкий ранее в своем письме.

В итоге руководство Netflix решило изменить эти карты, "чтобы избежать неправильного толкования" данного эпизода. В пресс-службе американской компании заявили "Би-би-си", что добавят к упомянутым картам с концлагерями поясняющий текст, чтобы отразить исторический контекст этих изображений. В этом тексте будет содержаться уточнение, что концлагеря на территории Польши были построены и управлялись силами нацистской Германии, которая вторглась в эту страну и оккупировала ее в период с 1935 по 1945 года, отметили в Netflix.

Моравецкий приветствовал это решение Netflix. "Ошибки не всегда делаются умышленно, поэтому есть смысл конструктивно обсуждать возможность их исправления", - написал премьер в фейсбуке.

Войска нацистской Германии вторглись в Польшу в 1939 году, ознаменовав тем самым начало Второй мировой войны. Во время этой войны погибло более пяти миллионов поляков, среди которых - около трех миллионов евреев, убитых в ходе Холокоста. Концлагеря на территории Польши находились в ведении военных нацистских формирований СС.

Сериал "Дьявол по соседству" вышел ранее в 2019 году, он состоит из пяти эпизодов. Проект повествует о бывшем охраннике нацистских лагерей в Польше Иване Демьянюке. Бывшего гражданина СССР и США украинского происхождения подозревали в причастности к гибели нескольких десятков тысяч заключенных концлагерей. В 2011 году Демьянюк был осужден в Германии на пять лет лишения свободы. Он умер в немецком доме престарелых в возрасте 91 года.