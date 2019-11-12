Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий направил письмо гендиректору Netflix Риду Хейстингсу с просьбой внести некоторые коррективы в сериал. Власти страны возмутило то, что в сериале была показана карта Польши, на которой были изображены нацистские концлагеря в современных границах этого государства. Это выставляет Польшу в ложном свете, возлагая на нее ответственность за смерти заключенных в концлагерях, хотя на самом деле вина за это лежит на нацистской Германии, которая оккупировала Польшу в годы Второй мировой войны и построила эти лагеря, отметил Моравецкий в своем письме.

Польский премьер считает, что подобная трактовка ситуации с концлагерями в Польше является "переписыванием истории". Он в своем письме также указал на важность "сохранения правды о Второй мировой войне и о Холокосте". "Я верю, что эта ужасная ошибка была совершена случайно", - отметил Моравецкий. В Netflix журналистам заявили, что компания в курсе претензий властей Польши и изучает этот вопрос.

Войска нацистской Германии вторглись в Польшу в 1939 году, ознаменовав тем самым начало Второй мировой войны. Во время этой войны погибло более пяти миллионов поляков, среди которых - около трех миллионов евреев, убитых в ходе Холокоста. Концлагеря на территории Польши находились в ведении военных нацистских формирований СС.