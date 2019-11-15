В Тоскане дикие кабаны уничтожили кокаина на 20 тысяч евро

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Дикие кабаны нашли в лесу Тосканы тайник с кокаином на 17 тыс. фунтов (почти 20 тыс. евро) и уничтожили наркотики. Как пишет Sky News, часть порошка была разбросана по долине Валь-ди-Кьяна, часть,кабаны, видимо, употребили.

Что случилось с кабанами после близкого контакта с кокаином, не сообщается.

Как выяснили СМИ, полиция узнала о разоренном тайнике, прослушивая наркоторговцев. Банда злоумышленников, в которую входили итальянец и трое албанцев, по телефону обсуждали, как лишились кокаина из-за кабанов. Наркотик в банках был спрятан в лесу, но любопытные животные нашли и вскрыли контейнеры.

По версии полиции, наркоторговцы каждый месяц перевозили по 2 кг кокаина в города Сиену и Ареццо.

Четверо злоумышленников были арестованы.