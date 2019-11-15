Астронавты "сбросили" с поверхности МКС в космос часть спектрометра

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган в пятницу во время ремонтных работ в открытом космосе демонтировали и "сбросили" с Международной космической станции защитный экран магнитного альфа-спектрометра, сообщило NASA.

Морган направил экран размером 127х64х19 см и весом более 10 кг по траектории, исключающей возможность столкновения плиты с корпусом станции, отметили в американском космическом агентстве.

The debris shield that covered Alpha Magnetic Spectrometer floats away towards Earth as @AstroDrewMorgan successfully releases it. #AskNASA | https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/q87zoptLrp — Intl. Space Station (@Space_Station) November 15, 2019

Как сообщалось, астронавты в пятницу вышли в открытый космос с борта МКС для начала уникальной операции по ремонту ее магнитного альфа-спектрометра размером 5х4х3 метра и массой 7,5 тонны, который никогда не предполагалось проводить на орбите.

Причиной ремонта стал выход из строя системs охлаждения. Для ее замены планируется провести четыре выхода в космос. Второй уже намечен на 22 ноября.

В пятницу астронавты демонтировали защитный экран спектрометра, чтобы получить доступ к его системам и оборудовать рабочее место для последующего ремонта. В ходе следующих выходов они должны будут заменить трубки и насосы системы охлаждения, подающие углекислый газ.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и темной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной.

Три года назад начали отказывать насосы системы охлаждения спектрометра. Поэтому на МКС с последними тремя грузовыми кораблями были доставлены специально спроектированные инструменты, в том числе для резки металлических листов, трубок и креплений, а также необходимые запчасти и оборудование.

Как отмечают в NASA, во время предстоящих работ будут использованы методы ремонта, в том числе обрезка и повторное соединение охлаждающих трубок, которые никогда ранее не выполнялись в ходе выходов в открытый космос.

Экипаж МКС сейчас состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Пармитано.