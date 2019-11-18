Совет ЕС утвердил упрощение выдачи виз гражданам Белоруссии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза утвердил решение о подписании с Минском соглашения, которое облегчит выдачу виз гражданам Белоруссии. Текст соответствующего постановления Совета Евросоюза от 14 октября опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.

Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении, отмечается в сообщении.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии.

Подписание соглашений упростит порядок выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии и снизит их стоимость с 60 до 35 евро.