Слуцкий опроверг связи Российского фонда мира с "желтыми жилетами" во Франции

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Российского фонда мира, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что фонд не имеет никакого отношения к акциям "желтых жилетов" в Париже.

Ранее в понедельник СМИ опубликовали информацию о том, что Российский фонд мира якобы просил МИД РФ в 2018 году сделать визы для ряда французов, являющихся активистами "желтых жилетов".

Слуцкий назвал подобные утверждения "провокацией". "Это также как попытки привязать меня к Соколову (Олег Соколов, историк, обвиняемый в убийстве аспирантки в Петербурге - ИФ), это такая же глупость", - сказал депутат Госдумы в понедельник "Интерфаксу".

По словам парламентария, Российский фонд мира, который он возглавляет, взаимодействует с сотнями и тысячами людей из разных стран мира, приглашает их в Россию для диалога и нахождения взаимопонимания между народами.

"Желтые жилеты"

В середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов" и традиционно проводились по субботам.

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на автомобильное топливо, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам". В частности, от повышения налога на горючее отказались, а минимальный размер ежемесячной оплаты труда был повышен.

В субботу, 16 ноября, сообщалось, что в Париже 105 человек были задержаны в годовщину первой акции протеста "желтых жилетов". 17 ноября французская полиция сообщила, что около 28 тысяч человек приняли участие днем ранее в акциях протеста "желтых жилетов" по всей стране. По ее данным, в Париже на улицы вышли примерно 5 тысяч демонстрантов.

Российский фонд мира

Основными направлениями деятельности Российского фонда мира, как отмечается на сайте организации, являются: содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, развитие гуманизма и милосердия, благотворительность, предотвращение национальных, религиозных и социальных конфликтов, защита прав человека, сохранение окружающей среды, развитие международного сотрудничества, научных, культурных, молодежных обменов и др.