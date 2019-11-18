Суд на Украине подтвердил приговор 85-летнему ученому за шпионаж в пользу России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову, осужденному за госизмену.

"Приговор районного суда оставлен без изменений", - сообщили корреспонденту "Интерфакса" в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года Орджоникидзевский районный суд Харькова признал Логунова виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины) за то, что тот собирал для России информацию о государственном оборонном заказе, над которым работал один из научных центров города, заключивший соглашение с Минобороны Украины.

Суд приговорил Логунова к 12 годам лишения свободы. Обвинение требовало более жесткого наказания - 13 лет лишения свободы. Защита требовала оправдательного приговора.

Логунов был задержан СБУ летом 2017 года. 17 августа 2017 года глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Харькове задержан глава диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей. Правоохранительные органы установили, что "командир" одного из незаконных вооруженных формирований был завербован представителем ГРУ Генштаба ВС РФ. От российского куратора он получил задание вернуться в Харьков и создать диверсионную группу. Мужчине был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы поручили организовать теракты.

Во время обысков по месту жительства задержанного в Харькове сотрудники украинской спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам - пластита), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта. Задержанному было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СМИ, Мехти Логунов стоял у истоков горнолыжного и воднолыжного спорта в Харькове. Работал на возведении линий электропередачи, строил предприятия по ремонту сельхозтехники, преподавал в вузе. В 1990-х годах занимался разработкой и внедрением технологий по утилизации отходов. Он также писал статьи о состоянии харьковской промышленности, критиковал действия Украины в Донбассе.