ПВО Израиля перехватила четыре ракеты, запущенные с территории Сирии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Четыре ракеты, выпущенные из Сирии в сторону Израиля, были перехвачены над Голанскими высотами системой обороны "Железный купол", заявили военные Израиля во вторник рано утром.

"Четыре ракеты были запущены из Сирии в направлении северного Израиля. Мы можем подтвердить, что все четыре были перехвачены в небе израильскими системами ПВО", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

Ранее местные СМИ сообщили, что в районе Голанских высот прозвучала сирена тревоги, и местный житель заявил, что в этом районе были слышны громкие взрывы.

Между тем, агентство САНА и сирийское государственное телевидение сообщили, что взрывы слышны в районе аэропорта Дамаска.