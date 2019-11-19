Российские дипломаты посоветовали экс-военачальнику Эстонии "вылезти из танка"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российское посольство в Таллине опровергло высказывания бывшего командующего Силами обороны Эстонии, а ныне депутата парламента Антса Лаанеотса (Ants Laaneots) о подготовке Россией агрессии против стран Балтии и призвало его "вылезти из танка" и активнее действовать в качестве члена парламентской группы по связям с РФ.

Так в дипломатическом представительстве отреагировали на высказывания Лаанеотса в местном телеэфире о начале перевооружения России и подготовке Москвой "какой-то агрессии".

"Упомянутый депутат вновь говорит о некоей "готовящейся агрессии" со стороны России, видимо по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел", - говорится в комментарии посольства в фейсбуке.

В посольстве РФ порекомендовали Лаанеотсу "вылезти из танка" и повернуться к исполнению своих нынешних парламентских обязанностей", в том числе и в качестве члена группы парламента по связям с Госдумой РФ, "куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения". "Именно на этом сугубо мирном поле есть широкие возможности проявить себя, что в гораздо большей степени отвечало бы интересам наших стран", - отмечается в комментарии.

На прошлой неделе (14 ноября) Лаанеотс, выступая в эфире латвийского телеканала LTV7, заявил, что армия Латвии ничего не сможет предпринять против восточного соседа. По его словам, профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию и является слабым звеном обороны стран Балтии.

Лаанеотс ранее был командующим Силами обороны Эстонии. В советское время закончил Харьковское танковое училище, дослужился до полковника танковых войск.