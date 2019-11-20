Хельсинки опровергли свое участие в эстонском оборонном "плане Б"

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Для министерства обороны Финляндии стало неожиданностью заявление министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о ненадежности НАТО и включении Хельсинки в новый оборонный план.

"По моему разумению, это собственный план Эстонии, к нам никто не обращался, и мы никак с этим не связаны", - заявил канцлер министерства обороны Финляндии Янне Куусела газете Iltaleht.

Комментируя высказывания главы МВД Эстонии о подготовке правительством "плана Б" на случай бездействия коллективной обороны НАТО, он сказал, что услышал об этом впервые и не может сказать, что имел в виду Хельме, называя Финляндию частью плана. "Возможно, он имел в виду серьезный кризис в Северной Европе, затрагивающий как Эстонию, так и Финляндию", - предположил канцлер.

Он отметил, что в настоящее время Вооруженные силы двух стран не имеют единой оборонной стратегии. "У Финляндии есть свои планы, у Эстонии свои, увязанные с оборонной стратегией НАТО", - сказал Куусела.

Во вторник на встрече в Таллине с финскими журналистами Хельме сказал, что в связи с кризисом в НАТО правительства Эстонии, Латвии и Литвы разрабатывают "планы Б" обеспечения безопасности. По его словам, "у НАТО были свои кризисы в прошлом, он (альянс, -"ИФ") и сейчас в кризисе, и мы не знаем, как альянс из него выйдет. Поэтому мы должны постараться, чтобы установить партнерские отношения с определенными государствами".

Министр включил в план Эстонии и Финляндию. "Я верю, что Финляндия заинтересована, чтобы на южном берегу Финского залива была независимая Эстония, а не вновь Российская империя", - заявил глава МВД.

Высказывания Хельме о разработке некоего "плана Б" опровергли премьер-министр Эстонии Юри Ратас, министр обороны Юри Луйк, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.